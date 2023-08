“Serata in sicurezza“ al parco delle Groane

Al via a settembre anche a Senago il progetto “Serata in sicurezza” promosso da Regione Lombardia. L’amministrazione comunale di centrodestra ha aderito al progetto promosso dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa e ottenuto un finanziamento di 7mila euro che consentirà di intensificare i servizi di controllo del territorio serali da parte della polizia locale con particolare attenzione a prevenire e sanzionare comportamenti a rischio come la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. "Si tratta di comportamenti diffusi che spesso sono la causa di incidenti stradale, a volte con conseguenze tragiche", dichiara il comandante della polizia locale, Fabio Tagliabue. La Regione metterà a disposizione per questi controlli di polizia stradale kit per eseguire alcoltest e drug test. "Abbiamo ritenuto opportuno ripetere questa iniziativa visti gli ottimi risultati ottenuti in passato sulle strade della città metropolitana di Milano – ha spiegato l’assessore regionale –. Secondo i dati Istat del 2021, infatti, questo territorio registra una maggiore incidentalità stradale rispetto al resto della regione". Strade, ma non solo. Anche nei prossimi mesi continueranno i controlli congiunti tra polizia locale di Senago e quella di Bollate per contrastare le attività illecite, in particolare lo spaccio di stupefacenti, nell’area del parco delle Groane. "Abbiamo rinnovato l’intesa con il Comune di Bollate grazie ai contributi regionali di circa 20mila euro a favore delle polizie locali – dichiara il vicesindaco, Saverio Cucinotta –. I servizi di sorveglianza si svolgeranno fino al mese di dicembre in fasce orarie che hanno condotto ai migliori risultati come conseguenza di controlli mirati". Roberta Rampini