Milano – Il corpo di un senzatetto di 75 anni è stato trovato alle 5 di queta mattina, domenica 25 febbraio, in via Calvino a Milano, all'altezza della stazione di Garibaldi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso per cause naturali del clochard, il cui corpo non presentava segni di violenza.