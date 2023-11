Sempre più poveri: 500 persone in mensa ogni giorno

Si chiama “Sguardi” l’evento organizzato ieri da Opera Cardinal Ferrari in occasione della VII Giornata mondiale dei poveri, che prende spunto dal messaggio lanciato da Papa Francesco: "Non distogliere lo sguardo dal povero" soprattutto in questo momento storico in cui – è stato evidenziato ieri – 2 milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con il 63% che fatica ad arrivare a fine mese. E nel Milanese sono oltre 2mila i senza dimora. Focus anche sulla povertà alimentare: 6 milioni di persone in Italia hanno difficoltà a nutrirsi regolarmente. In Lombardia, 405.773. E Milano è la seconda città metropolitana dopo Napoli per beneficiari di aiuti alimentari (215mila): ha registrato l’aumento più consistente rispetto a tutte le altre città (+115mila), con un’incidenza del 6,7% rispetto alla popolazione residente.

L’Opera Cardinal Ferrari nel 2022 ha accolto in media 500 persone al giorno (+ 39%) e, nel 2023, il numero dei Carissimi (che ricevono aiuto) è passato da 227 a 336 con oltre 44mila ingressi al centro diurno, quasi 42mila in mensa; ancora: 13mila colazioni offerte e oltre duemila pacchi viveri distribuiti alle famiglie in difficoltà. Tra le iniziative, il volontariato aziendale: nel 2022 l’Opera Cardinal Ferrari ha visto la partecipazione di 10 aziende e oltre 170 dipendenti, raddoppiando poi nel 2023 i numeri complessivi. Grande successo della campagna “Un ceo a mensa”, che indossa il grembiule e serve gli ultimi. Tra i partecipanti: Zelda Stewart, ad Sony Pictures Entertaimnent Italia.

M.V.