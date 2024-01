Sempre più “Città giardino“. Cusano Milanino raddoppia: due piante per ogni neonato

Cusano è sempre più “Città giardino“ ed è una delle poche che non ha soltanto completato le compensazioni di nuovi esemplari verdi, per sostituire quelli ormai morti, abbattuti negli anni scorsi oppure danneggiati irrimediabilmente dal maltempo. Questi interventi hanno fatto sì che Cusano abbia raggiunto e addirittura superato la quota di nuovi alberi in relazione ai nuovi nati sul territorio. Soltanto nelle scorse settimane, infatti, sono stati messi a dimora 221 nuovi arbusti di medio fusto. "Si tratta di un’operazione straordinaria, che è stata eseguita nel pieno rispetto della Legge 10/2013, che prevede l’obbligo per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti di piantare un albero per ogni bambino nato", hanno sottolineato dal municipio. A Cusano, però, si è andati ben oltre, mettendo a dimora più di due esemplari per ogni nuovo piccolo cittadino. "Consideriamo che, nel nostro Comune, nascono in media cento bambini ogni anno".

Un’operazione a tappeto per una delle città più verdi del Nord Milano e con un patrimonio arboreo che assorbe notevoli risorse anche economiche. In particolare nel quartiere di Milanino, in via delle Rose, sono state rimosse le poche piante rimaste e sono stati piantumati 68 Pyrus Calleryana (pero da fiore), alberi ornamentali che fioriscono in primavera, e che "sono adatti allo spazio a disposizione, senza interferire con l’area per i pedoni e gli edifici che si affacciano sulle strade". In via Edera sono invece stati messi a dimora 64 Prunus Kanzan, i ciliegi giapponesi, e in via Viole 19 Prunus Pissardii, altre specie di ciliegi dalla fioritura primaverile spettacolare nei colori del rosa e dalla chioma molto decorativa. La.La.