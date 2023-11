Sempre più anziani. Cure domiciliari primo obiettivo

Oltre 4.500 cittadini sono over 65, e di questi quasi 1.500 superano gli 80 anni, la popolazione anziana gorgonzolese aumenta, "necessario progettare tutti insieme una rimodulazione dei servizi: obiettivo numero uno, la migliore assistenza al domicilio". Al via un percorso di co-progettazione già finanziato per circa 160mila euro e in fase di bando: il team che si aggiudicherà l’impresa dovrà "riordinare" il mosaico di servizi oggi a più mani per gli anziani gorgonzolesi e lavorare al nuovo modello di intervento.

Obiettivo numero uno, come si diceva, il sostegno alla "domiciliarità", ovvero all’assistenza all’anziano, sotto più fronti, a casa sua. Un secondo step dovrà includere la progettazione e la realizzazione di interventi personalizzati in partnership con le associazioni, il terzo settore e l’azienda sanitaria. Nella pianificazione a lungo termine anche un altro traguardo da raggiungere: l’affidamento dei locali dell’attuale centro intergenerazionale di via Oberdan, dove realizzare un vero "Centro per la Longevità".

L’iniziativa guarda soprattutto agli anziani, molti, in condizioni di particolare fragilità. "Molti di loro - così l’assessore alle Politiche sociali Nicola Basile (nella foto) - non possono contare su una rete familiare adeguata. Il lavoro prende comunque le mosse dai numeri: l’invecchiamento della nostra popolazione è un dato da cui non si può più, nella programmazione di servizi e interventi, prescindere".

M.A.