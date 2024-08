"Sempre più “abbandoni mascherati“"

Un vademecum ricco di informazioni utili per portare in vacanza il proprio pet, a due o quattro zampe, in tutta serenità: dai consigli su come viaggiare in sicurezza usando i più disparati mezzi di trasporto alla scelta ragionata della pensione per animali. Una guida redatta con l’associazione Gaia Animali & Ambiente (che si può richiedere gratis scrivendo alla mail uda@comune.peschieraborromeo.mi.it o a whatsapp al 3392742285) per promuovere la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali del Comune di Peschiera attraverso l’Ufficio diritti animali comunale gestito dall’associazione Diamoci La Zampa. "Il fenomeno dell’abbandono è in calo – dichiarano l’assessore all’Ambiente e ai Diritti animali Paola Baratelli e il portavoce di Diamoci la Zampa Edgar Meyer – grazie anche a tutte le campagne organizzate dalle associazioni e dalle istituzioni. Tuttavia è in aumento il fenomeno dell’"abbandono mascherato", persone che si recano nei rifugi, le associazioni o i Comuni e, con le scuse più mirabolanti, lasciano lì il cane. È comunque un passo avanti: almeno non si lascia il povero quattrozampe in mezzo a una strada, ma questo costringe a un superlavoro le associazioni, cronicamente povere di risorse, e sovraffolla sempre più i canili". Nel rifugio convenzionato con il Comune sono ospitati 9 cani di Peschiera, in attesa di una famiglia. "Canili e gattili – spiegano Baratelli e Meyer – sono colmi di animali intelligenti e simpatici. Adottarli deve essere una scelta ponderata, diventeranno parte della famiglia". Valeria Giacomello