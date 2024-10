“SempliceMente genitori”. Dopo la strage a Paderno incontri con le famiglie

Dopo la strage, arrivano gli incontri aperti alle famiglie. Da settembre il Comune, insieme a una rete di professionisti, si è messo subito al lavoro, prima con il supporto e l’intervento nella gestione della crisi con un gruppo di professionisti Emdr, che sono entrati nelle scuole, e ora con un ciclo di serate dedicate a infanzia e adolescenza. "Gli incontri affrontano i temi sull’età evolutiva, un cammino caratterizzato da numerosi e importanti cambiamenti fisici, emotivi, comportamentali e affettivi", spiegano dal Municipio. Il primo si intitola "SempliceMente genitori" e si svolgerà domani alle 21 all’auditorium Tilane. "La serata desidera porre alcune riflessioni sul tema della genitorialità attraverso uno sguardo sistemico che sappia coglierne la complessità e le peculiarità del contesto sociale in cui viviamo. Inoltre, saranno condivise alcune strategie e pratiche educative al fine di arricchire lo sguardo e le risorse dei presenti".

A dialogare con le famiglie sarà Cristina Veronese, dottoressa in Scienze pedagogiche, insieme ai moderatori Alberto Policastri e Matteo Spinelli, dottori e psicologi del Servizio psicologico della cooperativa sociale onlus Duepuntiacapo. Mercoledì 16 ottobre ci sarà il secondo incontro "Identità morale e cooperazione in età scolare", che cercherà di rispondere a domande sullo sviluppo morale, su come le pratiche educative genitoriali influenzano i comportamenti prosociali nel bambino e in che modo la cooperazione in età scolare agisce sullo sviluppo cognitivo, emotivo e negli apprendimenti. "Queste sono le domande che guideranno la serata con l’obiettivo di fornire agli adulti presenti una panoramica generale sul tema dello sviluppo morale e sull’importanza che la cooperazione può avere all’interno dei contesti scolastici, ma anche nella società stessa". Martedì 29 in aula consiliare sarà sviluppato un dialogo costruttivo sul ruolo educativo degli adulti e sul mondo dell’adolescenza insieme ad Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva ed Elena Meroni, direttrice dell’azienda speciale consortile "Comuni insieme per lo sviluppo sociale". "A seguito dei recenti avvenimenti che hanno sconvolto la comunità di Paderno, il mondo adulto si sta ponendo molte domande, sul ruolo educativo, su quali segnali cogliere, su come interpretarli e cosa fare".