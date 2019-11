Milano, 8 novembre 2019 - Incontro a Milano tra Liliana Segre e Matteo Salvini. Il leader della Lega e la senatrice a vita, memoria storica della Shoah, si sono incontrati nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre a casa di quest'ultima.

Il faccia a faccia, per evidenti motivi di sicurezza dopo le ripetute minacce che hanno portato il prefetto di Milano ad assegnare una scorta a Liliana Segre, si è tenuto nel massimo riserbo. Secondo quanto trapelato, Salvini si sarebbe presentato con la figlia e non sarebbero state presenti altri rappresentanti di istituzioni. L'incontro è avveuto dopo che Salvini aveva commentato le minacce a Liliana Segre dicendo che anche lui ne riceve molte e dopo che la senatrice, oggi, ha rotto il silenzio sulla questione scorta parlando ai microfoni di Rainews24: "Non mi aspettavo che avessi bisogno della scorta e no, non l'ho mai chiesta".