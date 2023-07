Segrate, modifiche alla circolazione dei mezzi di superficie con l'arrivo della M4

Con l’entrata in funzione della M4 fino a San Babila, scattano alcune modifiche alla circolazione dei mezzi di superficie anche nel territorio di Segrate. Ecco, nel dettaglio, cosa cambia da oggi. Nella tratta San Felice-Linate la linea 73 diventa la 973 e resta in servizio esclusivamente come collegamento tra San Felicino, San Felice e Linate. La 901, che collega Peschiera Borromeo al capolinea di Linate della M4 (e a quello della M3 a San Donato), fermerà anche a San Felice, andando a potenziare il servizio verso l’aeroporto. Nei giorni festivi, la 901 sarà sostituita dalla nuova linea 903. La linea 27 resta in servizio e verrà potenziata per garantire il collegamento diretto tra il centro di Milano e le zone di viale Ungheria, via Mecenate, viale Corsica e corso 22 Marzo oggi servite dalla 73. Per quanto riguarda la frazione di Novegro, il bus 38 non farà più servizio tra via Corelli e Novegro (si fermerà al centro sportivo Saini); in compenso sarà la 973 (ex 73) a collegare il quartiere con Linate. A Novegro continuerà inoltre ad essere attiva la linea 923, senza variazioni. Durante gli orari di fermo della M4, ecco il bus notturno NM4, che sostituirà la metropolitana tutte le notti, tra Linate e piazza Duomo.

"Le modifiche hanno creato fermento tra i cittadini, ma il potenziamento del trasporto sotterraneo rende naturale una riorganizzazione dei mezzi di superficie", commenta il sindaco di Segrate Paolo Micheli, convinto che la M4 rappresenti una grande opportunità anche per l’Est Milanese. La richiesta dei viaggiatori è che i cambiamenti relativi agli autobus vengano adeguatamente comunicati.

Alessandra Zanardi