"Posti di lavoro mai arrivati. I sindaci chiedano scusa"

"Quei posti di lavoro annunciati a più riprese, ma in realtà mai arrivati. I sindaci Vito Bellomo e Rodolfo Bertoli chiedano scusa ai melegnanesi". L’affondo degli esponenti locali di Alleanza verdi sinistra riguarda l’affaire ex San Carlo.

Un’area di 220mila metri quadrati, ubicata in via Carpiano a Melegnano, avrebbe dovuto ospitare uno stabilimento produttivo della San Carlo, fino a poco tempo fa proprietaria del sito. Ma il progetto non si è mai concretizzato e di recente l’azienda delle patatine ha ceduto il terreno al gruppo Vitali; l’ipotesi è di realizzarvi l’ennesimo data center. "Si è trattato di una mera operazione immobiliare - osserva Avs -. San Carlo non ha mai presentato un piano industriale e dell’intenzione di costruire un nuovo stabilimento nulla sapevano nemmeno i sindacati aziendali.

Eppure, l’operazione è stata cavalcata più volte negli anni, specie nelle campagne elettorali del 2012, 2017 e 2022. Inaccettabile".

A.Z.