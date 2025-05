Segrate, il bilancio risanato. Al Comune tornano i conti: "Oggi usciamo dal pantano"

Risanato il bilancio del Comune, possono ripartire gli investimenti sulla città. Con una delibera del 14 maggio 2025, la Corte dei Conti ha certificato l’uscita anticipata - con due anni di scarto rispetto al cronoprogramma fissato al 2027 - dallo stato di pre-dissesto economico che gravava sulle casse segratesi, bisognose di una cura dopo i debiti contratti dalle gestioni amministrative del passato.

Dal 2017 ad oggi sono stati restituiti allo Stato oltre 13 milioni di euro e così, "dopo otto anni d’impegno, rigore e determinazione, Segrate si lascia alle spalle quel pantano economico-finanziario - osserva il sindaco Paolo Micheli -. Non si è trattato di un periodo facile: siamo stati costretti anche a scelte impopolari, come inasprimenti fiscali. Abbiamo lavorato sodo sul taglio degli sprechi, la lotta all’evasione, la razionalizzazione delle spese. E istituito l’Ufficio Europa, per la partecipazione ai bandi di finanziamento. Gli eventi culturali? Promossi grazie agli sponsor, per non gravare sul bilancio pubblico". Ora finalmente l’uscita dal tunnel. "Senza questo intervento risolutore - prosegue Micheli - il Comune sarebbe in breve precipitato nella condizione di dissesto, con conseguenze pesanti sui servizi, danni alle strutture pubbliche e gravi ripercussioni sulle fasce più deboli della popolazione. Il riequilibrio finanziario è un traguardo raggiunto con due anni di anticipo, a dimostrazione che una gestione responsabile, trasparente e lungimirante può riportare fiducia nelle istituzioni e creare le basi per un futuro più solido e ambizioso".

I benefici del restyling finanziario si sono già concretizzati con l’ultima variazione di bilancio, una manovra da 8 milioni di euro che permetterà di operare investimenti in vari comparti amministrativi. Tra gli interventi in agenda, la riqualificazione dei plessi scolastici, nonché del palazzetto dello sport di via 25 Aprile e dello stadio comunale Pastrengo. In programma opere di manutenzione straordinaria su strade, parchi e centri civici. Sul fronte della sicurezza, è in arrivo un potenziamento della videosorveglianza, che farà salire il numero delle telecamere, oltre 300, oggi presenti in città. Ancora. La manovra economica andrà a finanziare un potenziamento del servizio Chiamabus e consentirà di aumentare i contributi a favore di associazioni, attività culturali e famiglie in difficoltà.