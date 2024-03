Segrate, aria sotto esame. Irrespirabile in settimana

Con 40 sensori posizionati in varie zone della città, è in corso a Segrate una campagna per il monitoraggio della qualità dell’aria. Le rilevazioni effettuate finora, relative al primo trimestre 2024, hanno mostrato soglie di particolato che in alcuni casi superano gli standard raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Succede soprattutto negli orari di punta dei giorni infrasettimanali, quando il traffico è più intenso.

Anche il riscaldamento delle abitazioni è un fattore che concorre all’inquinamento, con valori di particolato atmosferico che aumentano con l’abbassarsi delle temperature, ossia nei mesi più freddi. Nata dall’accordo tra il Comune e il gruppo Santagostino, rete di ambulatori specialistici che ha fornito i sensori, la mappatura è destinata a proseguire, anche per permettere di studiare azioni mirate di contenimento degli inquinanti e miglioramento della salubrità dell’ambiente. Le misurazioni dei prossimi mesi, con la ripresa vegetativa delle piante, consentiranno di determinare il rapporto tra livelli di inquinamento, Co2, temperature e presenza del verde pubblico.

"Questa fitta rete di sensori ci fornirà puntualmente, come mai accaduto nella storia di Segrate, preziose informazioni rispetto agli inquinanti ai quali siamo esposti, a seconda dei quartieri in cui viviamo – spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Pignataro -. Inoltre, ci aiuterà a comprendere come le condizioni ambientali e urbanistiche di una determinata area impattino sulla qualità dell’aria, e ad agire di conseguenza progettando interventi e azioni migliorative". "Promuovere la salute delle persone ha per noi un significato ampio, che va oltre la cura di sintomi e patologie – aggiunge Andrea Codini, chief technical officer del Santagostino -. Studi scientifici hanno confermato come l’inquinamento atmosferico sia uno dei fattori più gravi per l’insorgenza di malattie respiratorie. Consapevoli dell’importanza della qualità dell’aria, abbiamo quindi scelto di mettere a disposizione della comunità, a partire dalla collaborazione col Comune di Segrate, la nostra tecnologia innovativa e le nostre competenze per migliorare la salute pubblica".