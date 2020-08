Gli agenti della Polizia hanno arrestato un ucraino di 27 anni per il contrabbando di 16 chili di sigarette. In particolare, i poliziotti della squadra informativa del commissariato Mecenate hanno controllato due ucraini, incensurati, che stavano chiacchierando nei pressi di un pullmino in via Feltrinelli. Durante il controllo, hanno visto una terza persona che sembrava intenzionata a scendere dalla parte posteriore del mezzo ma che, quando si è accorto dei poliziotti, si è richiuso all’interno. L’uomo è stato trovato in possesso di 7.280 euro in contanti; nascosti in un vano nel furgone 800 pacchi di sigarette di varie marche con il marchio del monopolio ucraino, per un totale di 16 chili. Poiché le sigarette superavano i 10 chili di peso massimo consentiti dal Testo Unico della Legislazione Doganale, il 27enne è stato arrestato.

