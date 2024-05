Sedia a rotelle, letto e cucina grazie ai volontari

A Quarto Oggiaro vive anche Martino Semeraro, un 46enne con disabilità diverse costretto sulla sedia a rotelle. Le abbondanti piogge di queste settimane hanno provocato una serie d’infiltrazioni dal soffito, probabilmente causate anche da una perdita d’acqua dall’appartamento al piano superiore. Segnalata l’emergenza, ancora nessuno è intervenuto per sistemare l’allogio. L’uomo, che vive da solo e può uscire di casa solo se accompagnato dagli assistenti sociali o da qualche vicino che gli dà una mano, è costretto a muoversi in casa con la sedia a rotelle. La polvere e l’intonaco che si staccano rendono la situazione ancora più difficile. "Non so come ringraziare questi ragazzi, senza di loro probabilmente ancora sarei senza sedia a rotelle. Ora spero che sempre grazie a loro qualcosa si muova e vengano a sistemarmi il soffitto di casa". Martino è un uomo che ha sofferto molto nella vita e che è tornato a sorridere grazie al comitato di quartiere e ai ragazzi del Progetto di vita, anche se deve affrontare ancora molti problemi, non solo dovuti al suo stato di salute.

Nelle case popolari di Quarto Oggiaro ci sono davvero tanti problemi, girando fra le scale dei vari palazzi si incontrano diverse famiglie che vivono forti difficoltà economiche ma è forte e diffusa anche la solidarietà fra gli inquilini. È stato proprio il comitato di quartiere a segnalare ai volontari anche il caso di Angelo, nome di fantasia, un venditore che un tempo conduceva una vita agiata ma che per diversi problemi è rimasto senza azienda, senza famiglia e senza casa. Appena gli è stato assegnato l’alloggio non aveva nemmeno un letto per dormire, ma in una sola settimana l’appartamento è stato arredato con un letto nuovo, un tavolo, sedie, una cucina e un frigorofero. "Quando siamo arrivati a casa sua – raccontano Mihai e Samah – abbiamo trovato una situazione davvero difficile con le infiltrazioni evidenti ovunque e l’intonaco che iniziava a cadere".

Mas.Sag.