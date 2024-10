Sede Pd, croce celtica e bandiera nel cestino: "Clima d’odio"

Un adesivo con una croce celtica sulla vetrina del circolo "Enrico Berlinguer" di via Molinazzo: lo hanno scoperto i rappresentanti del Partito democratico, nella giornata di sabato scorso, sul vetro della loro storica sede, dove si tengono incontri e dibattiti. E proprio un momento di riflessione c’era stato la sera precedente sul nuovo Ddl Sicurezza: concluso l’evento, una bandiera del Pd è stata, peraltro, trovata in un cestino vicino.

Se per la bandiera "abbiamo pensato a una bravata da ragazzi - dicono i Dem locali - l’adesivo con una croce celtica, simbolo dei movimenti neofascisti del secondo Dopoguerra, è una cosa fisicamente piccola, che richiede poco tempo per essere rimossa, ma ricca di significato, che rappresenta il clima d’odio che si sta diffondendo: odio per chi non la pensa come noi, odio per chi è diverso da noi. Un gesto che rappresenta l’inconsapevolezza molto pericolosa di quello che è stato il regime fascista in questo paese". G.N.