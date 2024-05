Milano, Coca-Coca trasloca building firmato da Renzo Piano: “Spazi aperti alla città”

Milano – “La nuova sede milanese di Coca-Cola? La scelta dell’area metropolitana di Milano come sede dei nostri uffici, nell’iconica cornice di Monte Rosa 91, rappresenta un impegno tangibile nel voler garantire ai nostri dipendenti uno spazio di incontro dove il business possa trovare un equilibrio con momenti conviviali, all’insegna della socialità e della collaborazione. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri dipendenti un nuovo spazio di lavoro pensato appositamente per loro, dove potranno sentirsi ispirati, produttivi e coinvolti nel creare la magia di Coca-Cola per il nostro paese".

Parole del vicepresidente e direttore generale di Coca-Cola per Italia e Albania Phillipine Mtikitiki, in vista dell’inaugurazione della nuova sede della multinazionale americana in programma oggi alle 17.30 nell’immobile di via Monte Rosa firmato dall’archistar Renzo Piano, nata come sede del Sole 24 Ore . Al taglio del nastro sarà presente anche il sindaco Giuseppe Sala.

Mtikitiki, quanti dipendenti lavoreranno nella nuova sede?

"Possiamo confermare che la nuova sede vedrà la presenza di un team consolidato composto da oltre 100 persone. Questo raggruppamento includerà i dipendenti attualmente impegnati sia nelle operazioni dedicate al mercato italiano sia in quelle rivolte al contesto europeo, contribuendo così alle attività della nostra sede globale. Al loro fianco, avremo l’opportunità di collaborare anche con i colleghi di Innocent".

Quanti sono i dipendenti di Coca Cola in Lombardia e in Italia?

"La presenza di Coca-Cola, da Nord a Sud, si concretizza oggi in tre società – Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg – andando a comporre quel percorso e quel legame grazie ai quali riusciamo a soddisfare quotidianamente i gusti dei consumatori italiani. Coca-Cola Italia è una controllata di The Coca-Cola Company ed è responsabile delle attività di gestione, protezione e reputazione di tutti i suoi marchi. Coca-Cola HBC Italia è il principale produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, esclusa la Sicilia ed impiega oltre 2.000 dipendenti. Sibeg in Sicilia dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company, con una struttura organizzativa interna composta da circa 360 dipendenti. In Italia, Coca-Cola è il primo datore di lavoro nell’industria delle bibite con una quota del 26,4% sul totale dei dipendenti del settore. Se consideriamo i dipendenti diretti, parliamo di 2.477 persone, rappresentate per la netta maggioranza da dipendenti (61,6%)".

Tra gli obiettivi di Coca-Cola nella nuova sede c’è quello di “ricreare un ambiente che possa creare il connubio ideale tra esigenze di business e convivialità”. In che modo? Ci saranno spazi aperti ai cittadini in qualche occasione?

"Gli spazi di Monte Rosa 91 sono stati scelti appositamente per la loro natura conviviale, ricca di spazi aperti e zone comuni nella quale potersi non solo confrontare a livello lavorativo, ma anche a livello personale con la possibilità di trovare un giusto equilibrio tra vita lavorativa e personale, grazie alla possibilità di usufruire di una varietà di nuovi servizi ed esperienze sia all’interno del luogo di lavoro, sia all’interno dell’edificio, sia nelle zone limitrofe del centro di Milano. Nel building ci sono tutti gli spazi lavorativi canonici di cui un dipendente può aver bisogno, uniti a un concetto di apertura verso l’intorno urbano, realizzando così un connubio con spazi collettivi e disponibili a servizio di tutta la città".

Qual è l’investimento di Coca-Cola per trasferire i propri dipendenti nella nuova sede?

"Sicuramente, si tratta di un investimento non solo a livello monetario, ma anche personale. Considerando il numero di persone che dovranno essere spostate dalla sede attuale di Sesto San Giovanni, si tratta di un cambio che impatterà molto sulla vita lavorativa dei dipendenti. Siamo certi che si tratti di una buona scelta, soprattutto per andare incontro alle crescenti esigenze in termini di equilibrio che possono certamente trovare agio in un posto come Monte Rosa 91".

Rapporto tra Coca-Cola e Milano: ci sono in programma iniziative per migliorare la qualità della vita in città? Eventi benefici o altri tipi di iniziative?

"Milano fa parte del nostro cuore e della nostra anima, perché, insieme ai nostri partner imbottigliatori, contribuiamo allo sviluppo economico e sociale del territorio, della Regione: abbiamo iniziato la nostra storia italiana nel 1927, quando la prima bottiglia di Coca-Cola fu prodotta in Italia, e da allora abbiamo continuato a dare il nostro supporto al Paese nel suo insieme anche attraverso l’intera catena di fornitura. Ad esempio, abbiamo dato nuova vita al padiglione Coca-Cola di Expo che, nel 2016, è stato trasformato nel primo campo da basket playground pubblico coperto, libero e con accesso gratuito. Continueremo ad avere tante iniziative anche di brand, specialmente essendo sponsor delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026".

Coca-Cola e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Una sponsorizzazione che prevede anche iniziative a Milano?

La risposta, stavolta, è di Luca Santandrea, general manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola Company: "Come sapete il legame che unisce Coca-Cola e lo sport nasce da lontano: e come tutte le relazioni di lunga durata che si rispettino, si basa su forti valori condivisi quali inclusione, rispetto, ottimismo ma anche la passione di raggiungere traguardi sempre più sfidanti. Siamo sponsor del Movimento Olimpico da quasi 100 anni, dalle olimpiadi di Amsterdam del 1928. A febbraio, in un contesto speciale come Il Festival di Sanremo, abbiamo avuto il piacere di accogliere in casa Coca-Cola le mascotte dei prossimi Giochi – Tina e Milo – segnando insieme l’inizio del nostro percorso di avvicinamento alle Olimpiadi. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, svelando il simbolo della nostra collaborazione e del nostro legame, il logo che rappresenta l’unione dei nostri valori e unisce Coca-Cola a Milano Cortina 2026".