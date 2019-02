Milano, 2 febbraio 2019 - Il cantiere per la riqualificazione delle sottotribune è ancora aperto e dovrebbe concludersi entro il 2019. Ma il velodromo Vigorelli potrebbe ospitare le partite dei Seamen, la squadra campione d’Italia di football americano, già a partire dalle prossime settimane, se il Comune riuscirà ad ottenere dai Vigili del fuoco un’autorizzazione per l’agibilità temporanea dell’impianto di via Arona.

I Seamen si allenano già sul campo del Vigorelli, pronto dallo scorso agosto, ma sono costretti a giocare le partite casalinghe fuori Milano, ad esempio nello stadio di Sesto San Giovanni.

L’esilio, però, potrebbe durare ancora per poco. In un post pubblicato ieri pomeriggio sul loro profilo Facebook, infatti, i Seamen scrivono: «Presentata la richiesta di agibilità temporanea per utilizzare il Vigorelli nella stagione 2019, spingiamo tutti con un like, siamo molto fiducioso sulla buona volontà del Comune di Milano». Nei mesi scorsi, non a caso, l’assessore allo Sport Roberta Guaineri aveva detto di puntare a ottenere l’agibilità temporanea del Vigorelli per consentire ai Seamen di giocare «in casa».