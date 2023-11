Sea guiderà la società dei vertiporti

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che autorizza Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, alla costituzione di una società incaricata di portare a compimento il progetto della Mobilità Aerea Urbana – in gergo: i taxi volanti – attraverso la realizzazione e la gestione di vertiporti, vale a dire: aeroporti a decollo verticale. La società sarà formata con 2i Aeroporti e Skyports, imprese con competenze in materia, ma la maggioranza di quote sarà di Sea (51%). Il progetto, come anticipato, riguarda lo sviluppo di un nuovo sistema di trasporto aereo che consentirà il trasferimento di persone, anche in aree densamente popolate, con l’utilizzo di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale.

Già nel corso del 2021 Sea aveva avviato studi preliminari per individuare i luoghi idonei per i vertiporti. Lo studio, redatto con il coordinamento e la supervisione del Politecnico , individua 4 vertiporti a maggiore rilevanza strategica: due presso gli scali di Linate e Malpensa e due urbani, meramente indicative, a Porta Romana e CityLife per un investimento iniziale di 33 milioni di euro. La cifra sarà a carico di Sea per il 51% e il resto dai privati che entreranno in società. Lo stesso studio ipotizza un traffico di circa 200 passeggeri al giorno per il 2026, l’anno nel quale si prevede di attivare il servizio con 4 vertiporti.

Giambattista Anastasio