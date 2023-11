"Se non mi paghi ti rovino l’auto". Arrestato parcheggiatore abusivo

"Se non paghi ti rompo la macchina". Così è stata minacciata martedì mattina una donna peruviana di 48 anni, fuori dall’ospedale Niguarda, in via Majorana. Ma non si è piegata alla richiesta e ha chiamato la polizia che ha arrestato per estorsione il parcheggiatore abusivo: un senegalese di 31 anni.

Stando a quanto riferito, la vittima aveva appena parcheggiato l’auto nell’area di sosta di via Majorana, che si trova vicino all’ala del Pronto soccorso, e da lì si sarebbe incamminata verso il punto di accesso pedonale per far visita al papà ricoverato per una polmonite. Ma è stata bloccata da un uomo che pretendeva dei soldi. La donna ha subito capito di aver davanti un parcheggiatore abisivo e si è rifiutata di consegnargli monete o banconote. "Non ho soldi", gli ha detto in un primo momento, sperando di farlo allontanare. Ma l’uomo non ha desistito, anzi è diventato ancora più molesto cercando di obbligarla ad andare a prelevare: "Vai a un bancomat e poi ritorna". Poi l’ha minacciata, dicendole di essere pronto a rovinarle la macchina. E quando la quarantottenne gli ha risposto che stava per chiamare la polizia, ha ribattuto: "La polizia è d’accordo con me". La quarantottenne a quel punto ha chiamato il 112 e in via Majorana sono arrivati gli agenti del reparto motociclisti delle Nibbio, che hanno subito individuato l’uomo ancora nel parcheggio e lo hanno arrestato. Dal posto di polizia dell’ospedale, i poliziotti hanno poi scoperto che nei giorni scorsi erano già avvenuti episodi: altri parenti di pazienti, a quanto pare, erano stati minacciati.

M.V.