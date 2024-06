“Se ci lasci non vali“: stop all’abbandono

Un anno fa la call promossa dall’associazione “Leidaa-Bollate a 6 zampe“ all’insegna dello slogan “Se ci lasci non vali“. Era rivolta ai proprietari di animali: "mandateci fotografie scattate durante l’estate con i vostri animali per una campagna contro l’abbandono". Tantissime le foto inviate con cani, gatti e anche un cavallo o altri animali domestici. Sono state selezionate le migliori e trasformate in 62 giganteschi cartelloni a colori che da alcuni giorni sono stati affissi in città. Testimonial, appunto, sono cittadini e animali bollatesi, ma non solo. L’iniziativa sostenuta anche dal Comune ha come obiettivo sensibilizzare su un problema, quello dell’abbandono, che si presenta ogni anno nei mesi estivi. "Purtroppo l’estate porta con sé il triste fenomeno dell’abbandono degli animali da compagnia, benché la legge punisca severamente chi commette questo reato – commenta l’assessore all’ambiente Emilia Pistone –. Come amministrazione vogliamo sensibilizzare con un gesto molto significativo, per ribadire che gli animali vanno amati, rispettati e mai abbandonati. Accogliere in casa un animale non è un gesto da fare con leggerezza, perché queste bestiole entrano a far parte della famiglia. È una scelta radicale che al piacere della loro presenza unisce l’obbligo dell’accudimento continuo".

Nelle prossime settimane verrà anche organizzato un incontro dedicato con esperti qualificati che, oltre a spiegare il significato dell’iniziativa, aiuteranno a sensibilizzare e far capire meglio cosa provoca l’abbandono negli animali. Hanno collaborato anche gli operatori di Gaia: "I cartelloni resteranno esposti un mese, è fondamentale sensibilizzare la cittadinanza, evitando azioni incivili e inumane", commenta Laura Vaselli, presidente di Leidaa Bollate a 6 zampe.

Ro.Ramp.