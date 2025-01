Scuola superiore e poi biennio in Its. Open day dedicato alle novità di Acof

Il nuovo anno è appena cominciato e dagli Istituti Acof- Olga Fiorini l’annuncio di una importante novità: l’Istituto Sistema Moda e quello di Grafica e Comunicazione aprono le porte alla rivoluzione voluta dal Ministero, creando un piano formativo di tipo tecnico in sintonia con il mondo che cambia. L’appuntamento è all’Open day in programma sabato 11 gennaio nella sede di via Varzi.

"È un’innovazione decisiva per l’istruzione superiore tecnica nella quale Acof Olga Fiorini vuole essere anche questa volta una protagonista attiva e propositiva - dice il direttore Mauro Ghisellini. - L’inserimento di alcune sue scuole nei progetti “4+2”, voluti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, è una delle grandissime novità previste per il 2025. Forse la più importante in un panorama scolastico che deve sempre allinearsi alla realtà in cui viviamo".

Quindi dal prossimo settembre, per gli alunni che decideranno di iscriversi all’Istituto tecnico Sistema Moda oppure a quello di Grafica e Comunicazione – entrambi situati nel complesso di via Varzi – si offrirà l’occasione di inserirsi in un percorso strutturato in maniera differente dal passato. Oltre alla classica opportunità di studi superiori quinquennali, ci sarà anche il tragitto formativo in quattro anni orientando la propria preparazione verso la successiva frequentazione di un Its, cioè un istituto tecnico superiore dalla durata biennale, la cui funzione è quella di garantire un alto perfezionamento delle competenze, orientandole su ciò che chiede il mercato del lavoro.

"Il mondo cambia velocemente e noi con lui, perché non si può restare fermi - prosegue Ghisellini -. Le direttive con cui il ministero ha impostato il percorso “4+2” si fondano sulla volontà di rilanciare l’istruzione tecnica, che rischiava di essere meno appetibile per i giovani ma che invece rappresenta qualcosa di essenziale per le nostre aziende".

Maggiori informazioni sui piani di studio “4+2” si potranno avere iscrivendosi all’ultimo Open Day prima delle iscrizioni, fissato nella mattinata di sabato 11 gennaio, in via Varzi a Busto Arsizio. Per le iscrizioni (anche relative agli altri indirizzi) consultare il sito www.olgafiorini.it.

R.Va.