Giornalismo, ultimi giorni per scegliere la Scuola Walter Tobagi

Milano, 25 agosto 2024 – Ultimi giorni per iscriversi. La Tobagi riparte. Le domande per il Master in giornalismo dell’Università Statale di Milano si possono presentare fino a lunedì 2 settembre. Tra le novità più importanti, sedici borse di studio (su 30 posti): sei a copertura totale e dieci a copertura parziale. Le borse saranno attribuite per merito ai primi 16 studenti della graduatoria finale. Formare giornalisti all’altezza, dal digitale alla carta, dalla radio alla televisione, dai podcast ai social, dai webdoc agli articoli scritti in inglese, è l’obiettivo della Scuola di giornalismo Walter Tobagi dell’Università Statale di Milano, che da ottobre accoglierà trenta nuovi studenti nella sua sede di Sesto San Giovanni.

Il bando per l’11° biennio

Il bando per l’11° biennio del Master in giornalismo, che si svolge nel Polo di Mediazione linguistica e culturale dell'Università degli Studi di Milano, è già stato pubblicato e le domande si possono inviare fino al 2 settembre compreso. La Scuola mette a disposizione degli studenti un numero sempre molto alto di borse di studio: sono sedici (oltre la metà dei posti a disposizione) sei a copertura totale del contributo di iscrizione di 14mila euro e dieci a copertura parziale per 7mila euro. Grazie al sostegno di Fondazione Casillo, Confimprese, Heidelberg Materials, Fondazione Fiera Milano , Famiglia Macini per Cisalfa, Ordine dei giornalisti della Lombardia, Università degli Studi di Milano, Intesa Sanpaolo, Fondazione Dario Mellone, Cassa Depositi e Prestiti i candidati più meritevoli - quelli che risulteranno ai primi posti della graduatoria finale della selezione - frequenteranno il Master con la borsa di studio.

La selezione

La selezione per l’ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. Per partecipare è necessario avere una laurea, almeno triennale, conseguita con il voto minimo di 90 su 110. Oltre al voto di laurea, danno punteggio la conoscenza certificata della lingua inglese, l’eventuale iscrizione all’albo dei pubblicisti e l’aver frequentato corsi utili all’esercizio del giornalismo, che la commissione nominata per la selezione valuterà. Dopo i due anni di Master, che valgono come praticantato e prevedono anche stage nelle principali testate, si può sostenere l’esame di Stato per diventare giornalista professionista.

La Scuola di giornalismo Walter Tobagi

La Scuola, riconosciuta come una delle migliori del nostro Paese, è stata fondata nel 2006 dall’Università Statale di Milano e dal 2009 ha anche il marchio storico e prestigioso dell’Ifg, grazie alla collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Lombardia e con l’Associazione Walter Tobagi per la formazione al giornalismo. Sono oltre trecento gli ex studenti che in questi anni hanno attraversato i corridoi di Sesto, imparando a lavorare per la carta stampata, per l’online, per le agenzie, per la radio e per la televisione. Molti di loro ora fanno parte delle più importanti redazioni italiane. Anche ai futuri allievi, la Scuola offre tutor con esperienza, attrezzature all’avanguardia e - tra l’altro - uno studio televisivo e uno radiofonico. Oltre alle attività di praticantato, il biennio prevede lezioni accademiche di diverse materie: dall’Economia al Diritto, dalla Sociologia alla Statistica, dalla Storia alla Deontologia. Perché per raccontare il mondo, i giornalisti di domani devono iniziare a costruirsi oggi gli strumenti e il metodo per capirlo.

Per info: www.giornalismo.unimi.it. Mail: giornalismo@unimi.it