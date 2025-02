Scuola, ecco come risparmiare

Scuola, ecco le detrazioni fiscali per le spese di istruzione. Il limite di spesa per le detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2024, tra cui rientrano anche la refezione scolastica, il servizio di pre e post scuola e il trasporto scolastico è 800 euro per studente. Di conseguenza la detrazione prevista massima di 152 euro per ogni studente, corrisponde al 19% del limite massimo di spesa di 800 euro.

Per ottenere la certificazione relativa alla detrazione per refezione scolastica è necessario compilare il modulo presente sul sito del Comune e trasmetterlo via mail all’indirizzo info@multiservizi-senago.it. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’azienda multiservizi al numero 02-99056197.

Per la detrazione dei servizi di pre e post scuola e trasporto scolastico, non è possibile richiedere la certificazione all’ufficio servizi scolastici, in quanto i pagamenti sono stati effettuati tutti tramite sistema Pago Pa. È possibile recuperare le ricevute di quanto pagato accedendo al link https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/home e accedendo alla propria area personale tramite Spid. Per informazioni contattare i servizi scolastici al numero 02.99083239-240.

Davide Falco