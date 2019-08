Milano, 8 agosto 2019 - «Per la prima volta quest’anno finiamo le graduatorie anche del personale tecnico e amministrativo». Così Massimiliano Sambruna, segretario generale Cisl Scuola Milano, fotografa la situazione nelle scuole milanesi dopo il via libera alle assunzioni. «Rispetto al contingente che ci è stato comunicato dal Miur avremo 194 assunzioni fra gli assistenti amministrativi, ma in graduatoria abbiamo solo 91 candidati. Anche fra gli assistenti tecnici a fronte di 37 nomine abbiamo 23 candidati», fa i conti Sambruna. Fra i collaboratori scolastici i candidati sono più dei posti a disposizione ma di poco: 421 a fronte di 314 assunzioni possibili. «I posti che avanzano dagli amministrativi e dai tecnici si sposteranno sui collaboratori - continua il sindacalista - gli altri verranno restituiti».

Morale? Anche la macchina amministrativa e “logistica” della scuola a Milano sarà affidata ai supplenti. «Nel caso degli insegnanti in Lombardia abbiamo finito pure i precari, qui ci sono - ricorda Sambruna - c’è però un’aggravante: per la prima volta sono esaurite tutte e tre le graduatorie, ma è complicato ricrearne di nuove. Servono 24 mesi di servizio ed è più difficile, con le leggi esistenti, raggiungerli perché sono bloccate le sostituzioni brevi: le sostituzioni dei collaboratori scolastici sono possibili solo dal settimo giorno di malattia o assenza, quelle dei tecnici e degli amministrativi addirittura dopo il trentesimo. Nella prossima manovra finanziaria se ne dovrà ridiscutere».

I posti ci sono, ma anche qui si rischia di non avere candidati a sufficienza per le immissioni in ruolo. «Le singole scuole hanno le loro graduatorie interne dalle quali attingere i supplenti ma non viene garantita stabilità e continuità», ribadisce il sindacalista. Intanto, dopo il via libera al contingente dei docenti, si entra in fase due: gli uffici scolastici stanno pubblicando le assegnazioni alle province, dal 21 al 24 agosto i vincitori del concorso 2016 avranno la possibilità di scegliere i posti; dal 26 si scorreranno le graduatorie ad esaurimento.