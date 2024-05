Milano, auto in sosta bersaglio dei vandali: "Scritte indelebili pure sui vetri": l’ira dei cittadini

Milano – Segni indelebili sulle carrozzerie delle auto ma anche su finestrini e parabrezza. I vandali hanno colpito tra sabato e domenica su più veicoli parcheggiati in via Cascina Merezzate, tra via Bonfadini e Rogoredo. E una segnalazione è arrivata pure da viale Abruzzi, a Città Studi. I cittadini sono furiosi: "Perché danneggiare le macchine? Non è solo una questione estetica: se i vetri sono sporchi di vernice è pericoloso circolare. Quindi molte famiglie si sono ritrovate senza macchina. Un disagio".

Stando a quanto emerso, ignoti si sono sbizzarriti con bombolette spray color argento tra sabato e domenica. "Hanno imbrattato 6 o 7 auto parcheggiate in via Cascina Merezzate", fa sapere Davide Rocca, che è consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio 4. In due macchine sono comparsi degli insulti, nelle altre invece segni incomprensibili e scarabocchi. Sempre nel cuore della notte, "dei vandali hanno imbrattato la facciata di un palazzo. Un gruppetto di 4 persone, tutti maschi, che sono stati avvistati sopra un tetto e che poi si sono dileguati", continua il consigliere. Il sospetto è che si tratti degli stessi autori dei graffiti sulle automobili.

"Un pericolo, perché quei segni ostruiscono la visuale di chi guida – continua –. Ho presentato denuncia al Nucleo antigraffiti della polizia locale, auspicando che tramite le telecamere di sorveglianza si possano individuare i responsabili". Scena fotocopia in viale Abruzzi, dove un’auto (ed è possibile sia un caso tra tanti) è stata immortalata con gli stessi segnacci sul cofano. Scritte indelebili e indecifrabili, color argento.

"Dopo i finestrini infranti per rubare negli abitacoli e la rottura di specchietti delle auto parcheggiate in strada, ora assistiamo a questo altro tipo di vandalismo – commenta Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi –. Speriamo non prenda piede". E se nella zona sud-est a colpire sono i writer vandalici, a nord, e in particolare a Niguarda, da un mese gli abitanti lanciano l’allarme roghi: domenica sono andate a fuoco due auto parcheggiate in via Grivola. Il mese scorso, un’altra dozzina di veicoli tra macchine e scooter è finita inghiottita dalle fiamme. «Che ci sia un piromane in giro? Siamo preoccupati", hanno ribadito su queste pagine. L’attenzione è alta, sia del Comune, con anche il Municipio 9, e sia delle forze dell’ordine. Ci sono indagini in corso.