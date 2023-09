Scoppia rissa all’alba. Accoltellato 25enne

È finita con una corsa in ospedale, con un 25enne accoltellato, una lite per strada tra connazionali. La rissa si è sviluppata alle prime luci dell’alba vicino allo stadio Breda. La vittima, un egiziano già noto alle forze dell’ordine, è fuori pericolo.

Le sue condizioni all’arrivo dei soccorsi erano sembrate più gravi del previsto, tanto che era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Nella giornata di ieri è stato dimesso, dopo essere stato medicato dalle ferite che non erano profonde e non avevano compromesso la salute del giovane.

Gli operatori sanitari lo avevano trovato alle 4 del mattino in via XX Settembre, con le ferite alle braccia e alla schiena, provocate dai fendenti. A chiamare aiuto era stato un parente del 25enne.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni, che ora indagano sull’accoltellamento e che potrebbero già averne identificato l’autore.

Ai poliziotti, infatti, il parente della vittima ha raccontato che la lite si sarebbe innescata con una persona conosciuta da loro. L’uomo ha riferito di un diverbio finito poi in violenza con un connazionale, con il quale ci sarebbero ruggini passate.

Tutti gli egiziani coinvolti sono già conosciuti dalle forze dell’ordine per alcuni precedenti.

Ora spetterà al commissariato verificare l’attendibilità della testimonianza, rilasciata dal parente del 25enne, e rintracciare l’altro egiziano per cercare di ricostruire esattamente cosa sia accaduto ieri all’alba in via XX Settembre.

La.La.