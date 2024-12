Scoperti un parrucchiere non in regola e un ristorante trasformato in discoteca

Un parrucchiere che faceva lavorare due dipendenti che non avevano i requisiti tecnico professionali e senza un regolare contratto di lavoro. Una vera e propria discoteca abusiva con pista da ballo, luci psichedeliche, tavoli privé e decine di giovani che ballavano. E sanzioni per irregolarità in altre attività commerciali. Sono i risultati dei controlli del Nucleo di polizia annonaria di Nerviano-Pogliano. Per quanto riguarda la discoteca abusiva hanno fatto un controllo nel dove era stata segnalata musica ad alto volume nei week-end. Dall’ispezione è emerso che si trattava di un’attività di pubblico spettacolo non autorizzata con tanti avventori e una pista da ballo. Non c’erano uscite di sicurezza, o meglio quelle indicate, erano in parte ostruite e prive di segnalazione, nella sala c’erano interruttori elettrici con fili scoperti. Le serate venivano pubblicizzate sui social. L’amministratore della società è stato indagato a piede libero per attività senza autorizzazione e sanzionato per aver organizzato uno spettacolo senza licenza. Nei giorni successivi gli è stata notificata anche l’ordinanza di cessazione dell’attività abusiva. Nel negozio di parrucchiere controllato, invece, gli agenti hanno sorpreso un dipendente che tagliava capelli senza averne il titolo, è stato diffidato dal continuare l’attività. Peccato che nel pomeriggio dello stesso giorno, una pattuglia del nucleo radiomobile, faceva un sopralluogo per verificare che il parrucchiere fosse chiuso, ma non solo lo ritrovava aperto, ma era presente un altro dipendente, oltre a quello identificato la mattina, anche lui privo dei requisiti professionali previsti. Il titolare è stato sanzionato.

Roberta Rampini