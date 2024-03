Scooter in fiamme, atrio della palazzina distrutto

"Questa è la situazione con cui gli inquilini di viale Faenza 29 devono convivere". A corredo, foto dell’atrio andato a fuoco, con lo scheletro di un motorino, pezzi di soffitto crollati, muri anneriti e i nastri di plastica dei pompieri che invitano a stare alla larga. La segnalazione è del Comitato inquilini e si riferisce al rogo che ha colpito ieri notte il palazzone del Comune, gestito da MM, del quartiere Barona. Le cause sono ancora da accertare ma, stando a quanto ricostruito finora, attorno alle 2.30 di ieri uno scooter parcheggiato ai piedi della palazzina è stato dato alle fiamme. Le lingue di fuoco e il fumo sono arrivati fino al secondo piano allarmando tutti gli inquilini, che si sono riversati in cortile dopo aver lanciato l’allarme ai vigili del fuoco. L’intervento è stato immediato e i pompieri sono riusciti a domare il rogo in poco tempo. Nessuno è rimasto ferito né intossicato ma "l’odore di bruciato è ancora forte", commentavano gli abitanti ieri mattina. "Soprattutto, ora bisognerà provvedere a sistemare la porzione distrutta.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio – fa sapere il comitato –, MM dovrà procedere con i sopralluoghi tecnici per constatare i danni e controllare che la struttura non sia stata danneggiata". Omar Praticò, consigliere di Municipio 6 di FdI, denuncia: "Nel quartiere c’è un problema reale di sicurezza, il Municipio tenga alta l’attenzione. Gli inquilini hanno evitato una strage, accorgendosi in tempo dell’incendio e chiamando subito i vigili del fuoco che in pochi minuti sono intervenuti".

M.V.