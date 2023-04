Scontro tra scooter e auto in via Europa, muore motociclista di 64 anni

Terribile schianto in via Europa a Gaggiano. Un uomo di 64 anni, residente a Corsico, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto. Viaggiava a bordo di uno scooter 125 quando, per cause in fase di accertamento, è stato travolto da un’auto all’incrocio fra via Europa e la strada provinciale 38 Rosate - Gaggiano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 di Milano con un’ambulanza e un’automedica e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Ai soccorritori si è presentata una scena cruenta e sono apparse da subito disperate le condizioni del 64enne che è deceduto sul posto. Ferite in modo lieve le due persone che viaggiavano a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente. Il dramma si è consumato attorno alle 18 di ieri. Da una prima parziale ricostruzione della dinamica pare che il 64enne a bordo dello scooter stesse arrivando da Vigano ed era diretto a Corsico. Giunto allo stop per immettersi sulla provinciale qualcosa è andato storto. La moto avrebbe oltrepassato la linea di arresto venendo travolta dall’auto. Un impatto violento. Il centauro è volato sul parabrezza per poi essere scaraventato a terra a diversi metri di distanza sbattendo violentemente la testa. Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente si è fermato tentando di prestare soccorso alla vittima. Un dramma terribile che ha sconvolto le comunità di Vigano e Corsico. A Vigano abita infatti l’anziana madre della vittima, una donna di 84 anni. Pare che il figlio fosse stato a trovarla e stava facendo rientro a casa. Un dramma su una strada dove purtroppo gli incidenti sono frequenti a causa degli automobilisti che vanno troppo forte. A causa dell’incidente si sono formati rallentamenti sulla provinciale in entrambi i sensi di marcia. La situazione è tornata alla normalità solo in serata una volta rimossi i mezzi incidentati.

Massimiliano Saggese