Scontro tra due auto all’incrocio. Grave autista di trasporti sanitari

La Panda di una cooperativa brianzola specializzata in trasporti sanitari sta viaggiando in emergenza, con sirena e lampeggiante attivati secondo alcuni testimoni. Con ogni probabilità, ha il rosso, ma gli automobilisti incolonnati la fanno passare. Proprio in quel momento, però, arriva da destra la Hyundai guidata da una donna di 69 anni, che centra in pieno l’utilitaria e poi finisce la sua corsa contro un palo.

È la dinamica dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in zona Centrale: il ferito più grave è il conducente della Panda, 55 anni, che avrebbe avuto un infarto. È stato rianimato sul posto e poi trasportato in gravissime condizioni al Niguarda. La ricostruzione dell’accaduto ci riporta alle 16.30 all’angolo tra viale Lunigiana e via Gioia. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del Radiomobile della polizia locale, la Panda di Ital Enferm percorre viale Lunigiana in direzione piazza Carbonari: il semaforo è rosso, con ogni probabilità, ma le altre macchine si spostano per aprire un varco alla macchina in emergenza, mentre quelle col verde in via Gioia si fermano per farle attraversare l’incrocio. Da destra, proveniente da via De Marchi e diretta verso il centro, arriva la Hyundai della sessantanovenne: evidentemente la donna non sente arrivare la Panda e ci va a sbattere contro. Nell’impatto, è il cinquantacinquenne ad avere la peggio: quando i sanitari di Areu arrivano sul luogo dell’incidente, l’uomo è in arresto cardiaco.

Le manovre di rianimazione fanno ripartire il battito, prima del trasporto d’urgenza al Niguarda. Non sembrano esserci dubbi sulla dinamica, anche se gli accertamenti dei ghisa sono ancora in corso. Gli approfondimenti investigativi si concentreranno anche sul servizio che stava svolgendo l’autista della Panda.Giulia Bonezzi

Nicola Palma