Scontri tra tifosi, arrestati due ultras

La polizia di Stato ha arrestato per lesioni pluriaggravate e indagato per porto di oggetti atti a offendere un 26enne odontotecnico laureando di Milano e un 27enne di San Giuliano Milanese dopo gli scontri avvenuti nel tardo pomeriggio di domenica a Lodi vicino del stadio del Fanfulla Calcio. I tifosi lodigiani erano da poco scesi dal pullman che li aveva riportati in città dopo la partita di serie D contro il Sangiuliano City nello stadio di Riozzo di Cerro al Lambro, quando sono stati raggiunti in auto da ultras della squadra avversaria, peraltro vincitrice 3 a 0, e ne è nato uno scontro verbale e fisico con una quarantina di persone coinvolte. Un 50enne di Lodi, invalido, colpito a calci e pugni ha riportato un trauma facciale con 3 giorni di prognosi. Il tribunale di Lodi ha ora convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora e il divieto di uscire di casa da un’ora prima a un’ora dopo rispetto alle partite giocate dal Sangiuliano City.