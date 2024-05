Scomparsa campana da 1.600 chili: "Caricata sul camion con una gru"

C’è l’ombra della banda dei metalli sul furto della campana del Santuario della Madonna dell’Aiuto. Ieri mattina ad accorgersi che una delle due campane, del peso di 1.600 chili ciascuna, era sparita è stato il parroco di Opera che si è recato subito dai carabinieri per la denuncia. Ma non è chiaro quando sia stato commesso il furto, che potrebbe risalire alle settimane scorso o addirittura a fine marzo come racconta un anziano che vive a poca distanza dal santuario e che avrebbe lanciato un allarme caduto nel vuoto. "Il furto risale almeno ad un mese fa – racconta l’uomo –. Sono arrivati con un camion, sono entrati nel giardino perchè il cancello era aperto, con un braccio gru l’hanno caricata. Volevano portare via anche l’altra ma non ci sono riusciti".

L’uomo sostiene di aver avvisato parroco e polizia locale. Ma sono in corso verifiche. Se il suo racconto sarà confermato, si aprono scenari diversi per le indagini in corso da parte di polizia locale e carabinieri. Il condizionale in questa vicenda è d’obbligo. "Purtroppo è stata rubata una delle campane all’interno della recinzione del Santuario della Madonna dell’Aiuto – spiega Augusto Sandolo referente dei volontari che fanno da guida ai visitatori –. La chiesa è chiusa e apre in occasioni particolari. Per le visite è aperta da maggio a novembre. Siamo addolorati e rattristati. È una cosa oscena, per gli operesi quelle campane hanno un valore storico e affettivo". Anni fa le due campane sono state rimosse dal campanile perché era forte il rischio di crollo e sono state collocate su piedistalli nel giardino. La campana in bronzo della chiesetta, che risale al ’300 e contiene affreschi di valore risalenti al ’500, ha un valore storico non facilmente quantificabile e uno di mercato, quello del bronzo: la campana pesa 1.600 chili e potrebbe avere un valore che si aggira sui 20mila euro, se venduta come metallo e quindi fusa. Non sarebbe la prima volta che nella zona avvengono vere e proprie razzie di metalli: sono sparite cancellate nei parchi, ringhiere, infissi di palazzi abbandonati e le piattaforme ecologiche sono depredate periodicamente da bande di ladri.

"Opera è allo sbando, non c’è più sicurezza perché non ci sono più operatori di polizia locale impegnati a presidiare il territorio. Erano 18 e sono rimasti solo in 6 con questa nuova giunta – commenta l’ex sindaco Ettore Fusco –. Così pochi che non riescono quasi a coprire i due turni diurni, figuriamoci i serali, notturni e festivi".