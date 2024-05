Sclerosi multipla, nuove terapie efficaci

È in programma sabato dalle 9,30 nel Salone Estense a Varese l’incontro formativo dedicato alla Sclerosi Multipla, organizzato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Saranno tra i relatori due specialisti dell’Asst Valle Olona che comprende i presidi ospedalieri di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, il dottor Pietro Annovazzi (nella foto), Direttore della Neurologia ad indirizzo Neuroimmunologico, Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale di Gallarate, e il Dottor Davide Nasuelli, operante presso l’Ambulatorio di Sclerosi Multipla dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Saronno. Ad aprire i lavori sarà la presidente di Aism Varese, Maria Civati, seguiranno gli interventi del dottor Annovazzi e del dottor Nasuelli che presenteranno le novità in merito a nuove possibilità terapeutiche per le persone con Sclerosi Multipla.

Spiegano gli specialisti dell’Asst Valle Olona: "Si tratta di utilizzare farmaci ad elevata efficacia fin dalle prime fasi della Sclerosi Multipla, a differenza di quanto era prassi fino a poco tempo fa, quando si considerava un progressivo aumento della potenza terapeutica solo all’aumentare dei livelli di infiammazione. Tra i nuovi farmaci già a disposizione abbiamo anticorpi monoclonali rivolti verso i linfociti B, nuovi farmaci, nuove formulazioni sottocute di farmaci già esistenti, ma finora somministrati endovena, nonché l’arrivo di generici e biosimilari delle terapie già in uso. Esistono poi altri composti, detti inibitori della tirosina chinasi di Bruton, che attualmente sono in fase di sperimentazione e che si spera possano essere disponibili dall’anno prossimo".

R.Va.