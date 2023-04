Scivola e cade dal monopattino Sedicenne in prognosi riservata

di Monica Autunno

Il monopattino elettrico slitta sull’asfalto, sedicenne cade e batte violentemente la testa. Per il giovane, un gorgonzolese nato nel 2007, è scattato il trasferimento in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sarebbero critiche ma stazionarie. È avvenuto ieri mattina, poco dopo le 11,30, in via Lazzaretto, in località Villa Pompea. La ricostruzione esatta dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Gorgonzola e Pioltello, sul posto per i rilievi dopo l’allarme del 118.

Il ragazzo era solo a bordo del mezzo. Secondo la ricostruzione, non indossava il casco protettivo, dal febbraio 2020 obbligatorio per i minorenni. L’allarme, come si diceva, è scattato intorno alle 11,30 del mattino. La zona, quella di confine fra gli abitati di Cassina de Pecchi e Gorgonzola, in prossimità del naviglio Martesana. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, viaggiava da Cassina in direzione Gorgonzola. La traiettoria percorsa è stata ricostruita in parte anche con l’ausilio di due telecamere di videosorveglianza che monitorano la zona.

Secondo una prima ipotesi, il monopattino avrebbe all’improvviso slittato su un tratto di strada ghiaioso, appena dopo una curva. Il giovane conducente è finito a terra, e ha sbattuto con violenza il capo. Sul posto si sono portati immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine, il giovane è stato soccorso sul posto e poi caricato in ambulanza alla volta dell’ospedale di Niguarda, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Si allunga così l’elenco di vittime e feriti tra quanti – in costante aumento – utilizzano il monopattino elettrico. Risale solo a una decina di giorni fa la morte, nel Comasco, di un trentunenne, finito con il mezzo elettrico contro un’utilitaria e deceduto dopo poche ore. In marzo due gravi incidenti si erano verificati a Milano, coinvolti, per fortuna senza conseguenze mortali, un 51enne e un ragazzino di soli dodici anni, finito con il mezzo elettrico contro un furgone.

In zona Martesana è ancora viva l’eco della tragedia che si consumò nello scorso agosto sulla Cerca a Melzo, dove un 32enne di origine nigeriana, addetto in un magazzino di stoccaggio merce della zona e in viaggio per raggiungere il posto di lavoro, fu agganciato e stritolato da un tir mentre percorreva lo stradone. Monopattino e vittima furono trascinati per alcuni metri. A Sesto San Giovanni il 30 agosto 2021 perse la vita un tredicenne cui un amico più grande aveva prestato il monopattino. Il dibattito sulla sicurezza dei mezzi elettrici è costantemente aperto. La normativa in vigore prevede la possibilità di viaggiare per i soli maggiori di 14 anni e l’obbligo del casco per i minorenni.