Scippa occhiali da sole e lancia ammoniaca contro la coppia di turisti derubati

Milano – Ha cercato di proteggersi la fuga dopo il furto utilizzando un metodo potenzialmente molto pericoloso per le sue vittime e per chiunque ne incrociasse la traiettoria. Un 26enne gambiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha lanciato ammoniaca contro una coppia per guadagnarsi la fuga dopo aver scippato un paio di occhiali da sole da 30 euro all'uomo.

È accaduto a Milano, in zona stazione, dove i carabinieri che presidiavano piazza Duca D'Aosta hanno prestato soccorso alla coppia, un 24enne e la sua fidanzata, una giovane spagnola 23enne. Poco prima, in via Vittor Pisani all'angolo con via Boscovich, il 26enne gambiano aveva strappato all'uomo un paio di occhiali da sole, del valore di circa 30 euro e, per guadagnarsi la fuga aveva scagliato contro la coppia un liquido, verosimilmente ammoniaca, contenuto in una bottiglia di plastica.

I due giovani sono stati trasportati in codice verde presso l'Ospedale Fatebenefratelli, per le cure del caso mentre le immediate ricerche, sulla base della descrizione fornita dalla vittima, hanno permesso di rintracciare il gambiano, che aveva ancora con sé la refurtiva, che è stata recuperata e restituita. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per rapina impropria.