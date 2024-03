Scippo in metrò: rubano il braccialetto a un ragazzino. I passeggeri intervengono e obbligano i ladri a restituirlo

Milano, 11 marzo 2024 – Poteva essere l’ormai solita storia di uno scippo in metropolitana, invece l’intervento dei passeggeri lo ha trasformato in un episodio per così dire “a lieto fine” anche se non sono mancati momenti di tensione. Andiamo con ordine. Attorno alle 14.30 di oggi, lunedì 11 marzo, un minorenne probabilmente di ritorno da scuola viene avvicinato da un ragazzo più grande di origine nordafricana che gli porge il “cinque”. Neanche il tempo di ricambiare il saluto, in effetti un po’ sospetto, che il ragazzino si accorge che dal polso gli è sparito il braccialetto d’oro. Il “furto con destrezza” è avvenuto in Centrale nei pressi delle scale che congiungono la fermata della linea gialla a quella verde. Con il ladro ci sono due complici, apparentemente minorenni, che “proteggono” la fuga dell’amico e provano a bloccare la vittima che si lancia all’inseguimento, chiedendo la restituzione del maltolto. A quel punto, sulla banchina della linea verde in direzione Gessate/Cologno va in scena un “siparietto” che cattura l’attenzione dei tanti pendolari. Il terzetto entra ed esce più volte dal metrò, nel tentativo di seminare o far desistere il ragazzino che non molla anche a costo di prendersi qualche spintone. Uno contro tre: serve coraggio. “Ridammi il braccialetto”, urla il giovane sul vagone in faccia al ladro ben più robusto che prova nuovamente a divincolarsi tra strattoni e insulti. A quel punto tutti capiscono cosa è successo e due passeggeri intervengono in difesa della vittima, accerchiando il ladro mentre gli altri due se la svignano. Vista la malaparata, il balordo estrae dalla tasca il monile e lo lancia tra i passeggeri seduti che lo restituiscono al legittimo proprietario. Che ringrazia. Il ladro intanto viene lasciato scappare per evitare guai peggiori ma l’episodio è stato segnalato agli addetti Atm alla fermata successiva, Loreto, dove il trio nel frattempo si è ricomposto forse in cerca di nuove vittime.