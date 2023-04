Scippi e furti: Noverasco osservata speciale

Scippi, borseggi e furti. Dopo un summit tra Comune, carabinieri e polizia locale è stato decido che la frazione di Noverasco, finita nel mirino della microcriminalità, sarà osservata speciale. "Nei giorni scorsi si è tenuto un tavolo operativo per discutere insieme alla polizia locale e ai carabinieri della questione sicurezza che riguarda il quartiere di Noverasco di Opera. Presenti gli assessori Marinella Setti (delega Polizia locale) e Nicola Battista (delega Noverasco) e la presidente del Consiglio comunale Alberta Maria Bruno. "Dopo un’attenta analisi delle criticità riscontrate - spiega in una nota l’amministrazione comunale - si è concluso con il comandante dei carabinieri e con il comandante della polizia locale che saranno intensificati i sopralluoghi di vigilanza e controllo, così da presidiare ulteriormente il territorio e garantire una maggiore sicurezza alle persone". "Dopo diverse richieste di intervento avvenute nel tempo dai cittadini della frazione, l’Amministrazione si è resa conto dell’aumento delle criticità davanti al centro commerciale. Le stesse criticità, per intendersi, che accadono davanti a un altro centro commerciale di Opera, ma probabilmente l’assessore alla Polizia locale ancora non è stata informata - spiega Pino Pozzoli, consigliere comunale di opposizione -. Opera ha un territorio relativamente piccolo e coordinandosi sarebbe facile limitare e disincentivare eventuali borseggiatori. Hanno promesso in campagna elettorale il vigile di quartiere. Continuiamo ad aspettare fiduciosi". La situazione nel centro di Opera invece, dove nei mesi scorsi si erano verificati alcuni problemi a causa di bande di giovani che bivaccavano fino a notte fonda, è decisamente migliorata; vandalismi e schiamazzi sono diminuiti.

Mas.Sag.