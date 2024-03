Sciopero venerdì 8 marzo 2024, a Milano treni a rischio: orari, fasce di garanzia, bus sostitutivi

Milano, 7 marzo 20234 - Sciopero generale domani venerdì 8 marzo, a Milano e in Lombardia treni a rischio per Trenord , così come a livello nazionale saranno a rischio i treni di Trenitalia , mentre Atm ha comunicato non ci saranno disagi per quanto riguarda metro, bus e tram (aggiornamenti sull'account X ufficiale @atm_informa, sull'app ATM Milano e sul sito www.atm.it). A proclamare l'astinenza dal lavoro, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, i sindacati Slai-Cobas.

Non solo trasporti. Dalla scuola alla sanità, dagli asili nido alle scuole materne, la mobilitazione generale riguarderà anche il personale di scuole medie, superiori e università. Possibili disagi negli uffici pubblici, nei musei e nelle biblioteche pubbliche, domani 8 marzo, Giornata internazionale delle donne lo sciopero generale, contro i femminicidi, per la parità di genere e salariale, ma anche per il salario minimo coinvolge molte sigle sindacali: Flc CGIL, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Uiltec Uil, Usi 1912.

L'azienda di trasporti Trenord ha pubblicato sul suo sito internet un avviso ai viaggiatori, sulle possibili ricadute sul servizio: “Il sindacato Slai Cobas - spiega - ha indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo 2024 . Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni eo cancellazioni”.

Saranno comunque in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei 'servizi minimi garantiti', la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso questo link: www.trenord.it /trenigarantiti . I treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 23:59 del 7 marzo e con arrivo previsto nella destinazione finale entro le 00:59 dell'8 marzo arriveranno fino a termine corsa.

Sono ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, pertanto vi invitiamo a prestare attenzione sia agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in ‘ real-time’ tramite l' app ”.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna eMalpensa Aeroporto per ilMalpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Anche per viaggiare con Trenitalia è attivo il call center 800 89 20 21 per informare su orari e treni nel corso dello sciopero, oltre alla pagina dedicata ai treni garanti . L'avviso agli utenti: “Dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo , è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS , Trenitalia e Trenitalia Tper , proclamato dalle organizzazioni sindacali”.