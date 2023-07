Sciopero trasporti oggi, lunedì 24 luglio: orari e treni coinvolti. Quello che c’è da sapere

Milano, 24 luglio 2023 – Lunedì nero per i pendolari oggi, 24 luglio, a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Usb lavoro privato. I dipendenti delle aziende del Tpl incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 9 alle 13. Tra i motivi della protesta, la battaglia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche rivendicazioni su salario minimo, sicurezza sui luoghi sul lavoro e libertà di sciopero.

Atm regolare

A Milano non sono previsti disagi per chi viaggia in metropolitana, autobus e tram. Atm ha fatto sapere di non aver ricevuto adesioni alla protesta. Discorso a parte per chi si sposta in treno. Lo sciopero riguarderà i convogli di Trenord che circolano sulla rete Ferrovienord - i cui lavoratori potranno incrociare le braccia - e sui binari gestiti da Ferrovienord e dalla stessa Trenord.

Linee e treni coinvolti

Interessati dallo sciopero i treni che circolano esclusivamente su rete Ferrovienord (Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese, Brescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane “S2”, “S3” ed “S4” e per il tratto gestito anche da Ferrovienord, le linee suburbane “S1”, “S9” e “S13”); coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona”.

Non sono invece coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista: “S1” Saronno - Milano Passante - Lodi; “S9” Saronno - Seregno - Milano - Albairate; “S13” Milano Bovisa – Pavia.

Bus sostitutivi per Malpensa

Nel caso in cui non partano i treni, saranno istituiti per i soli collegamenti aeroportuali: autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1); autobus per la linea “S50” tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto.