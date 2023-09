Milano, lo sciopero dei rider Glovo e Deliveroo. Ecco cosa chiedono i fattorini

Milano, 16 settembre 2023 – Circa 200 rider milanesi hanno bloccato le consegne, partecipando a uno sciopero spontaneo che apre una stagione di nuove proteste nel mondo dei fattorini.

I 200 rider venerdì sera in Stazione Centrale

I rider, che lavorano per Glovo e Deliveroo, si sono radunati nella serata di ieri in presidio davanti alla stazione Centrale di Milano, dove alcuni di loro hanno preso la parola per denunciare le condizioni di lavoro. Poi è partito un corteo in bicicletta per le strade della città. Tra le richieste quella di un "pagamento minimo garantito, bonus più alti e rimborso per il mezzo", oltre a bloccare il taglio delle retribuzioni per i lavoratori, inquadrati come autonomi, delle piattaforme rimaste sul mercato dopo l'addio all'Italia di Uber Eats.