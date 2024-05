Sciopero Atm venerdì 31 maggio a Milano: orari e fasce di garanzia. A rischio metro, bus e tram

Milano, 30 maggio 2024 – Venerdì con possibili disagi per pendolari e viaggiatori milanesi e lombardi. Domani, 31 maggio, è infatti stato indetto uno sciopero del personale Atm di 24 ore: autobus, metro, filobus e tram sono a rischio. Ecco tutte le informazioni su orari, fasce di garanzia e motivazioni dell’agitazione.

Durante la giornata, macchinisti, tranvieri e autisti incroceranno le braccia per una diverse richieste che riguardano in modo particolare il miglioramento delle condizioni economiche e maggiori tutele in ambito di sicurezza sul lavoro.

Sul sito internet di Atm, si legge il comunicato di Al Cobas. Lo sciopero è stato proclamato “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la ‘reinternalizzazione’ dei servizi di TPL in appalto e/o sub-appalto; contro il progetto ‘Milano Next’, per la trasformazione di Atm S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, non ché per la loro gratuità; riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; fruizione ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; aumento di 150 euro per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari, vestiario ecc.”.

I lavoratori di tutte le aziende del Gruppo Atm spa si asterranno dal lavoro con diverse modalità.

Sciopero dei mezzi Atm a Milano

Gli agenti di stazione, i macchinisti delle metro, i tranvieri e gli autisti che aderiranno alla protesta incroceranno le braccia dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. In pratica, i mezzi di trasporto pubblico saranno disponibili solo la mattina, fino alle 8.45, e dalle 15 alle 18.

Diverso il discorso per tutti gli altri lavoratori Atm (anche turnisti) operanti negli impianti fissi, operai, impiegati, ausiliari della sosta, addetti ai parcheggi, tutor. Per loro l'astensione dovrebbe durare l'intero orario di lavoro per ogni turno.

Sono esclusi dalla protesta solo i lavoratori strettamente necessari alle squadre di pronto intervento.