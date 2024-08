Sciopero di EasyJet in Portogallo complica le vacanze di Ferragosto: cancellati centinaia di voli

Milano, 14 agosto 2024 – Ancora disagi per chi si sposta in aereo: questa volta ad essere interessati sono i turisti che hanno scelto di condurre le vacanze in Portogallo o i cui voli comportano uno scalo nella nazione a ridosso dell’oceano.

Per chi viaggia da e per il Portogallo con la compagnia aerea EasyJet, la compagnia ha annunciato uno sciopero di tre giorni del personale di volo che già portato alla cancellazione di centinaia di voli previsti nei giorni 15, 16 e 17 agosto. "Avevamo in programma 1.138 collegamenti da e per il Portogallo, ma abbiamo dovuto cancellarne 232 a causa dello sciopero", si legge in un comunicato della compagnia.

Altri voli potranno ancora subire ritardi o cancellazioni, poiché quelli che hanno origine fuori dal Portogallo non sono soggetti dall'obbligo di preavviso di sciopero. Per alcune tratte, come quelle con Londra, Ginevra e Lussemburgo (dove è particolarmente forte la presenza di emigranti portoghesi) e l'isola di Madeira, il governo ha garantito i servizi minimi.

La EasyJet definisce lo sciopero "inopportuno", ma il sindacato ricorda che è stato approvato in assemblea generale con il 99% di voti e accusa i vertici della compagnia di aver ignorato tutti i tentativi di risolvere diverse questioni, tra cui la carenza di personale e l'aumento dell'orario di lavoro.