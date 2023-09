Milano, sciopero dei mezzi pubblici Atm lunedì 18 settembre. Fasce di garanzia e probabile adesione

Milano – L’ultimo sciopero dei mezzi pubblici a Milano risale al 7 luglio. A distanza di due mesi, passata la pausa estiva, i lavoratori del comparso trasporto locale tornano a incrociare le braccia. Il prossimo scioperò è stato proclamato e confermato per lunedì 18 settembre dal sindacato Confail Faisa, che ha deciso per una mobilitazione a livello nazionale.

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm, metro, tram e bus, dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Queste le motivazioni delle organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero: “Per rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, alla sicurezza sul lavoro, all’orario e all’organizzazione del lavoro e di tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

Cosa succederà, dunque? Difficile saperlo, di certo le corse sono garantite nelle fasce di garanzia ma bisogna vedere quale sarà l’adesione. A luglio fu piuttosto alta, il 18%.