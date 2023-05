Scienza e fede insieme a Mind La diocesi lancia la chiamata per disegnare la presenza religiosa

di Roberta Rampini

Nel "solco della tradizione", ovvero come aveva fatto il cardinale Montini che aveva fatto crescere la Chiesa e la fede cristiana "laddove la città cresceva". Oggi la Diocesi di Milano "vuole abitare Mind per portare la buona notizia". Ma non da sola. Per questo, ieri pomeriggio, nell’auditorium Cascina Triulza ha lanciato la “call for ideas“ dal titolo "Immaginare la presenza religiosa in Mind". Un percorso del tutto inedito e partecipativo per definire la presenza religiosa in Mind. "Immaginare il futuro è sempre un’operazione affascinante - ha dichiarato monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano -. Per la Chiesa questa operazione assume la forma del discernimento, della ricerca della presenza di Dio che ci guida dentro la storia. Per queste ragioni accettiamo volentieri l’invito a progettare una presenza religiosa in Mind. Ci interessa imparare tutti insieme, in questo cambiamento d’epoca, chi è l’Uomo, il suo mistero, la sua unicità e la sua responsabilità dentro la storia e l’universo. Insieme a tutto questo, ci interessa essere presenti per rendere evidenti quelle dimensioni dell’umano che come Chiesa incontriamo in tanti luoghi di Milano, per esempio, nelle periferie che non hanno la fortuna di sviluppare un progetto urbanistico come Mind, ma che meritano tuttavia di vedere ascoltati i loro bisogni di felicità, di realizzazione, di futuro".

Avviando la call for ideas, la Diocesi vuole raccogliere stimoli e suggerimenti per la realizzazione di una presenza stabile della Chiesa cattolica in questo nuovo "quartiere", ma anche raccogliere la disponibilità di associazioni e istituzioni interessate all’ecumenismo e al dialogo, mostrando in questo modo il ruolo essenziale delle religioni nella vita umana, individuale e comunitaria. La call indica obiettivi, destinatari e modalità di presentazione delle proposte, che dovranno essere inviate entro il 30 novembre all’indirizzo mail [email protected] Alla presentazione della call, sono intervenuti anche Alberto Mina, direttore relazioni istituzionali Arexpo, monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale, Tommaso Boralevi, presidente Federated Innovation, Alberto Grando, presidente Arexpo. "La Chiesa Ambrosiana sente il valore e la qualità della posta in gioco: condividere la costruzione di pagine nuove della vita umana, affrontando insieme le sfide della innovazione e le domande poste dalla ricerca scientifica - ha dichiarato Monsignor Bressan - Per questo desidera essere aiutata a pensare spazi e forme di dialogo tra le religioni e promuovere un confronto tra i tanti sapéri che abitano e abiteranno Mind". Hub dove si sperimenta e vive la città del futuro, Mind sarà anche luogo di un nuovo umanesimo dove gli interrogativi degli uomini sul senso della vita, troveranno risposta.