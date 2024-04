Schianto tra moto e furgone. In condizioni critiche il centauro

Terribile schianto fra moto e furgone sulla Cassanese, al confine fra Cassina, Vignate e Melzo: il centauro 49enne è ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda. Al momento del trasporto in elisoccorso, dopo lunghe manovre di rianimazione sul posto, le sue condizioni erano critiche: nell’urto e nell’impatto a terra avrebbe riportato traumi al torace, alla testa e agli arti inferiori.

Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 14 di ieri sulla Cassanese, nel tratto in direzione Pozzuolo Martesana compreso fra i Comuni di Cassina de Pecchi e Melzo. I due mezzi coinvolti, una moto Honda di grossa cilindrata e un furgone Nissan, viaggiavano nella stessa direzione. La dinamica dello scontro è sotto riserbo, così come, ovviamente, le generalità del ferito. Soccorsi sul posto e rilievi hanno obbligato alla chiusura della corsia per il tempo necessario. Traffico in totale paralisi e lunga coda, dissoltasi solo nel pomeriggio. Come episodio “appendice“ il fuoco sprigionatosi dal motore di una delle auto in coda, spento con l’ausilio dei vigili del fuoco.

La dinamica del tremendo incidente è al vaglio dei carabinieri, sul posto per ore con gli agenti di polizia locale, con i soccorritori e i vigili del fuoco. Il riserbo, naturalmente, d’obbligo. Ciò che è certo è che i due automezzi viaggiavano nella stessa direzione, quando, all’improvviso, sono venuti a violentissima collisione. Per il motociclista, sbalzato dal sellino, un volo di diversi metri prima di rimpiombare a terra. Sul posto, immediatamente, si sono diretti pattuglie di Carabinieri e vigili, ambulanze, automedica e, immediatamente decollato da Niguarda, l’elisoccorso.

Il ferito è stato subito preso in carico dai sanitari, e infine, constatate le sue condizioni, caricato in elicottero in codice rosso alla volta dell’ospedale. Ieri in tarda serata le condizioni dell’uomo erano ancora molto gravi. Alle forze dell’ordine giunte sul posto anche l’onere di gestire una situazione di traffico emergenziale. Le code provocate dall’incidente e dalla chiusura della strada sul tratto interessato si sono appesantite per l’improvviso divampare di una fiammata dal motore di una delle auto incolonnate, a poco meno di 500 metri di distanza dal luogo dello schianto.