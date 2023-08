Schianto fra auto e tir Due feriti gravissimi

Quattro feriti, due in prognosi riservata. È il pesante bilancio di due incidenti sulle strade dell’hinterland. Polizia locale al lavoro a Lainate, dove, appena dopo l’ora di pranzo, un terribile schianto fra un’auto e un mezzo della nettezza urbana si è verificato sulla strada provinciale 300. Bilancio tre feriti, i due occupanti dell’auto e il conducente del mezzo pesante, 19, 36 e 48 anni, tutti portati in ospedale. Sul tratto al confine con Garbagnate, proprio all’altezza di una curva, si sono scontrati, per cause ancora in corso di chiarimento, un camion della nettezza urbana e una Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano due uomini. Schianto molto forte, che ha divelto di netto le portiere lato conducente dell’utilitaria e fatto “esplodere” tutti gli air bag. Sul posto automedica e ambulanze in codice rosso, polizia locale e vigili del fuoco, che hanno estratto conducente e passeggero della vettura, rimasti prigionieri fra le lamiere e portati in ospedale in codice rosso. Ferito anche il conducente del mezzo pesante. Nel corso dei soccorsi e dei rilievi il tratto provinciale è rimasto chiuso al traffico, anche per la rimozione dei due automezzi, finiti entrambi contro il guardrail, di detriti e pezzi di lamiera dall’asfalto.

Un altro incidente per fortuna rivelatosi non grave si è verificato a Cernusco sul Naviglio, dove un bimbo di soli 2 anni è sfuggito pochi istanti al controllo della madre ed è stato investito da un’auto. È andata bene. L’urto con l’autovettura non è stato forte, il piccolo, trasferito in ospedale in codice giallo, non sarebbe in gravi condizioni. Stabilizzato sul posto è stato poi condotto a Niguarda e affidato alle cure dei sanitari. Sulla dinamica dell’incidente, verificatosi sotto gli occhi di vari testimoni, sono al lavoro gli agenti di polizia locale. Il bambino è stato immediatamente soccorso dai sanitari, poi trasferito, in codice giallo, in ospedale. Gli agenti sono rimasti a lungo sul posto per i rilievi e per ascoltare i testimoni. Monica Autunno