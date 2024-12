Schianto fatale con lo scooter per un 30enne

"Era un punto di riferimento non solo in campo. Dava una mano in tutto, questa era la sua seconda casa. Siamo sconvolti". Francesco Bellavia, direttore sportivo dell’Asd Cassina Calcio parla di Diego Bertoni, calciatore della loro prima squadra morto tragicamente ieri notte dopo essersi schiantato con il suo scooter in via Palmanova. Aveva 30 anni. L’uomo è stato soccorso e trasportato con manovre di rianimazione in corso in ospedale ma una volta arrivato al Niguarda è morto. In codice giallo al San Raffaele sua moglie, coetanea, in sella come passeggera. Stando a quanto ricostruito, i due stavano rientrando a casa (a Cimiano) da San Siro dopo aver visto la partita Milan-Stella Rossa. Lo scooter avanzava verso la periferia quando, in prossimità del palo della luce 7/1, poco dopo l’1.30, per cause ignote (un malore è tra le ipotesi) il conducente ha perso il controllo e ha urtato lo spartitraffico centrale rialzato. A causa dell’urto, è stato sbalzato contro un albero e poi al suolo. Nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto. All’arrivo dei soccorsi Bertoni era in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo. Lascia due bambine. "La nostra società piange la sua tragica scomparsa" scrive la Asd Cassina Calcio su Facebook. "In un giorno che doveva celebrare la semifinale della Juniores, ci stringiamo alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene". L’uomo, dicono alcuni conoscenti, lavorava come collaboratore di più società sportive realizzando contenuti video e altro. Il fratello è segretario del Football Club Enotria 1908 e ieri, in onore di Diego, prima della partita Under 14 contro l’Ausonia è stato rispettato un minuto di silenzio.

M.V.