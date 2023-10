"Schiamazzi e risse sono i guai del centro"

Schiamazzi notturni di persone che, fino alle tre di notte, si ritrovano sotto le finestre dei residenti. Litigi e risse che minacciano la quiete di cittadini e avventori dei locali che restano aperti fino a sera tardi.

Sono tanti i fenomeni che rendono il centro storico di Corsico una zona considerata poco sicura, specialmente nelle ore serali. Nonostante gli esposti alle forze dell’ordine, le segnalazioni, le raccolte firme in atto anche tra i commercianti che, la mattina, si ritrovano davanti alle proprie saracinesche bottiglie di vetro, escrementi e sporcizia, niente sembra cambiare. Così, il circolo di Fratelli d’Italia Corsico ha deciso di scendere in piazza con un presidio che ha avuto come obiettivo quello di puntare il faro su un disagio troppo sottovalutato. "Prima tappa di questo viaggio è stata via Vittorio Emanuele angolo via Cavour - spiega il presidente del circolo corsichese Anna Vignola -. Abbiamo scelto la porta principale della zona pedonalizzata di Corsico, una zona residenziale e con tante piccole botteghe che sono il cuore del commercio al dettaglio. Qui, già nelle prime ore serali, la via si trasforma in una zona pericolosa che arreca disagio ai residenti che, da una certa ora, faticano a rientrare nelle proprie case in sicurezza, ma anche per i commercianti che, in questo luogo investono tempo, risorse e forza lavoro. Durante l’iniziativa, proprio in un bar adiacente il presidio, si è registrata un’aggressione: delle persone sudamericane hanno iniziato a litigare tra loro tirandosi dietro bottiglie di birra. Solo il tempestivo intervento di una pattuglia di carabinieri che presidiava la zona ha evitato il peggio". Già due settimane fa, una violenta rissa aveva registrato due feriti. Il “percorso di legalità” di Fratelli d’Italia proseguirà con altri presidi.