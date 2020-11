Schiaffi, spintoni, insulti. Maltrattata in casa dalla figlia, una donna di Bollate ha chiesto aiuto ai carabinieri raccontando una storia di violenze fisiche e psicologiche che andava avanti da tempo. La situazione era già nota alle forze dell’ordine, i pestaggi della figlia (49 anni) nei confronti dell’anziana madre (71) con la quale cui conviveva non erano una novità.

La situazione si è aggravata con il lockdown. Maltrattamenti e pestaggi per futili motivi che l’anziana non era più in grado di sopportare, da qui la denuncia. L’ultimo episodio si è consumato l’altro pomeriggio. La figlia violenta, già nota alle forze dell’ordine e autrice in passato di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti della propria madre, è stata bloccata dai militari intervenuti su richiesta della vittima al termine dell’ennesima lite in famiglia. La donna arrestata, in attesa dell’udienza di convalida, è ora dietro le sbarre del carcere milanese di San Vittore.

Mon.Gue.