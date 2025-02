Schiacciato dal tir in curva. Pensionato in bicicletta resta ucciso sul colpo

Schiacciato dal tir in curva, nessuno scampo per un ciclista 74enne di Pioltello. È lui, D.M., pensionato, che viveva in città con la famiglia, la vittima del drammatico incidente verificatosi ieri mattina sulla Padana superiore, all’altezza di Cernusco sul Naviglio ma quasi al confine con il territorio di Cassina de’ Pecchi. La bicicletta su cui l’uomo viaggiava è stata travolta da un mezzo pesante in fase di svolta. Per il pensionato, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sono stati i militari della compagnia di Pioltello, poco più tardi, a dare la tragica notizia alla famiglia. I dettagli del nuovo incidente sulla strada, e ancora con vittima un ciclista, sono ancora in corso di accertamento e pertanto parzialmente coperti da riserbo.

L’incidente ha avuto luogo poco prima delle undici del mattino. Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante e la bicicletta viaggiavano nella stessa direzione, da Milano verso Cassina de’ Pecchi. All’altezza dell’ultima rotonda in territorio cernuschese la tragedia. Il conducente del tir avrebbe iniziato la svolta a destra, in direzione zona industriale, senza vedere la bicicletta, che sopraggiungeva sulla sua destra. Pochi istanti dopo, il terribile schianto. Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto si sono diretti ambulanza e automedica del 119, l’elisoccorso in arrivo dall’ospedale di Niguarda, i vigili del fuoco, i carabinieri di Pioltello e di Cernusco, le pattuglie della polizia locale Centro Martesana. Per l’uomo a terra purtroppo nulla da fare: i soccorritori hanno constatato il decesso sul posto.

Le forze dell’ordine sono rimaste a lungo sul luogo dell’incidente per i rilievi e la raccolta delle testimonianze degli automobilisti di passaggio. Il tratto teatro dello schianto è molto battuto, a tutte le ore della giornata. Carabinieri e polizia locale, con i vigili del fuoco a supporto, si sono attivati per le complicate manovre di rimozione del mezzo pesante. Sia il camion che la bicicletta sono sotto sequestro, il corpo dell’uomo deceduto è stato trasferito in camera mortuaria. Con ogni probabilità sulla salma sarà disposta l’autopsia.

Illeso il conducente del tir, un 65enne di San Giuliano Milanese. Le circostanze dell’incidente restano in corso di accertamento. A suo carico potrebbe essere spiccata d’ufficio la denuncia per omicidio stradale.